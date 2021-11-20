Российские туристы раскупили путевки на новогодние праздники

Повышение цен не остановило россиян от поездок на отдых. Как сообщает «Интурист», практически все туры на новогодние праздники уже забронированы или выкуплены.

Многие авиаперевозчики уже не продают билеты на регулярные новогодние рейсы, так как они просто закончились. А у некоторых компаний не осталось свободных мест и на чартерные рейсы.

«Часть отелей Египта и Турции уже выставила стоп-сейл», — говорится в сообщении «Интуриста».

Ранее стало известно, куда россияне отправятся на праздники, передает телеканал «360». Среди российских городов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также в списке самых популярных у туристов мест отдыха на Новый год значатся Минеральные Воды, Краснодар и Калининград. Как сообщается, наши соотечественники выбрали для зимних праздников преимущественно пятизвездочные отели.