Аномально низкое атмосферное давление ожидает петербуржцев в эти выходные

Атмосферное давление в Северной столице опустится до 741 миллиметра ртутного столба 20-21 ноября. Метеорологи петербургского Гидрометцентра сообщили прогноз погоды на текущие выходные.

В ближайшие пару дней петербуржцев ждут небольшие осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба 20 ноября и 745 мм рт. ст. — в воскресенье. Нормальный показатель не должен падать ниже отметки в 760 миллиметров.

Петербуржские синоптики сообщили, что температура воздуха в выходные поднимется до 4 градусов тепла, ночью показатель термометра может упасть до 3 градусов ниже нуля. Порывы ветра в субботу достигнут семи метров в секунду, а на следующий день утихнут до трех метров.

Циклон «Ульрих» принесет сильнейший снегопад в Центральную Россию в эти выходные, передает телеканал «360». Четверть нормы месячных осадков может выпасть за пару дней.