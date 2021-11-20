Россия призвала США повлиять на Украину из-за невыполнения Минских соглашений

Российское посольство порекомендовало США оказать давление на Украину в связи с невыполнением страной обязанностей в рамках Минских соглашений. Об этом стало известно из сообщения посольства России в Вашингтоне на странице в Facebook.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее согласилась с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе необходимо решать мирным путем, основываясь на Минских соглашениях.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — сказано в сообщении.

Также в российском посольстве отметили, что Украина должна «прекратить саботаж Минских соглашений». В дипмиссии выразили надежду, что власти США окажут влияние на «стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском».