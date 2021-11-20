The Times: Джонсон не исключает дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обдумывают возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае».

В британском правительстве сейчас идет активное обсуждение по поводу того, следует ли игнорировать Олимпиаду на дипломатическом уровне, информирует Times.

В таких же раздумьях находится администрация президента США Джо Байдена, который недавно заявил, что изучает вопрос о возможности дипломатического бойкота Олимпиады-2022. Такие меры предполагают, что ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не будет присутствовать на Играх в официальном качестве в рамках ответа на нарушения прав человека, которые приписывают Пекину.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Американские спортсмены смогут участвовать в состязаниях в обычном режиме.