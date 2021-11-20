Полковник Литовкин назвал главное преимущество флота России перед американским

Российский флот уступает американскому по составу кораблей, однако у США нет мощных систем ПВО и ПРО. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

У флота США 11 авианосных ударных группировок, в то время как у России ни одной. Однако специалист отметил, что неправильно сравнивать составы флота в отрыве от других войск.

Россия имеет мощные системы ПВО и ПРО, которые защитят любой корабль с суши. Такого вооружения у американцев нет. Также Москва обладает сильными ракетными войсками стратегического назначения.

«Потому что за каждым нашим кораблем стоят ракеты «Воевода» и «Авангард». У нее гиперзвуковой боевой блок проходит через любые системы ПВО и ПРО, существующие или перспективные», — отметил полковник.

По его словам, каждый американский адмирал понимает, что нельзя связываться с одиночным российским кораблем в Черном море, так как можно получить мощный ответ с суши, сказал Литовкин в интервью «Украине.ру».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море, передает телеканал «360».