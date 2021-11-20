Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Полковник Литовкин назвал главное преимущество флота России перед американским

Общество
Полковник Литовкин назвал главное преимущество флота России перед американским

Российский флот уступает американскому по составу кораблей, однако у США нет мощных систем ПВО и ПРО. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

У флота США 11 авианосных ударных группировок, в то время как у России ни одной. Однако специалист отметил, что неправильно сравнивать составы флота в отрыве от других войск.

Россия имеет мощные системы ПВО и ПРО, которые защитят любой корабль с суши. Такого вооружения у американцев нет. Также Москва обладает сильными ракетными войсками стратегического назначения.

«Потому что за каждым нашим кораблем стоят ракеты «Воевода» и «Авангард». У нее гиперзвуковой боевой блок проходит через любые системы ПВО и ПРО, существующие или перспективные», — отметил полковник.

По его словам, каждый американский адмирал понимает, что нельзя связываться с одиночным российским кораблем в Черном море, так как можно получить мощный ответ с суши, сказал Литовкин в интервью «Украине.ру».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море, передает телеканал «360».

#сша #флот #воевода