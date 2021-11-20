Украина боится запуска «Северного потока — 2» в разгар отопительного сезона

Компания «Газпром» может использовать «уловку» по российскому газопроводу «Северный поток — 2» в разгар холодной зимы в стране.

«Газпром» может создать немецкую «дочку» Nord Stream 2 AG как оператора газопровода. Если это удастся сделать, то газ в Европу в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона.

По словам автора статьи в издании «РБК-Украина», из-за остановки транзита топлива некоторые населенные пункты на Украине могут остаться без газоснабжения. По данным издания, Киев уже разработал три варианта изменения работы ГТС в этом случае.

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока — 2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет», — заключил автор.

Недавно политолог Сергей Марков рассказал, в каких случаях российский газопровод «Северный поток — 2» может быть заблокирован в Европе, передает телеканал «360».