Украина пока не обсуждает принятие страны в НАТО

НАТО не пришло к консенсусу по вопросу членства Украины в Альянсе, поэтому такого вопроса нет на повестке дня. Однако Киев будет продолжать готовиться ко вступлению в военный блок.

Решение будет принято только после консенсуса в Альянсе. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с журналистами.

«Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», — сказал Резников.

Он отметил, что украинские власти будут проводить реформы, которые им диктует Запад, чтобы подготовиться к вступлению в Североатлантический Альянс. Вступление, по словам Резника, касается вопросов развития экономики, демократии и гуманитарных связей.