Сенатор США Менендес выступил за санкции против России за «вторжение» на Украину

Глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес предложил предусмотреть санкции против России в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщает Axios.

Портал ссылается на внесенный в Конгресс США текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от главы Белого дома ввода санкций и запрета на въезд против высшего военного руководства России и разведчиков.

Также подразумевается усиление военной помощи Украине. В поправке предполагается введение санкций против российских банков, госучреждений, нефтегазового сектора и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Данные ограничения могут коснуться российских банков, государственных предприятий, газовой и нефтяной отрасли. Поправка подразумевает санкции против компаний и должностных лиц, участвующих в реализации «Северного потока — 2».