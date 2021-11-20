Личный врач Байдена О'Коннор: у президента США ухудшилась походка и усилился кашель

Американский президент Джо Байден начал сильнее кашлять. У главы государства также ухудшилась походка. Медики лечат лидера США от мерцательной аритмии. Соответствующее заявление сделал лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор.

Пресс-центр Белого дома 19 ноября опубликовал меморандум лечащего врача Байдена, из которого стало известно, что президент США является «активным 78-летним мужчиной». Медик сообщил, что глава государства достаточно здоров для исполнения своих обязанностей. По мнению О'Коннора, Байден выполняет их без исключений и послаблений.

О'Коннор однако отметил, что американский лидер начал чаще «прочищать горло». По словам медика, он наблюдал у Байдена этот симптом крайне давно, однако сейчас он начал чаще появляться. Врач отметил, что данный симптом необходимо детально исследовать. О'Коннор также добавил, что у президента США походка стала «ощутимо более негибкой», если сравнивать с предыдущим годом.