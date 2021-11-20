Российская система ПРО сможет сбивать американские космические беспилотники X-37

Разрабатываемая Россией мобильная система ПРО С-550 сможет уничтожать американские космические беспилотные аппараты X-37. Об этом заявили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Орбитальные беспилотники армии США X-37 способны нести на борту сразу несколько ядерных боевых блоков. Они являются ударными системами стратегического назначения космического базирования. США заявили, что X-37 предназначены только для разведывания и научных целей.

«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь», — рассказал источник в ОПК.

Для перехвата космических беспилотников будет применяться многофункциональная радиолокационная станция. Она способна обнаружить боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности, пояснил источник в интервью РИА Новости.

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