Читатели газеты Le Figaro порекомендовали Франции покинуть Североатлантический альянс и наладить отношения с Россией в ответ на высказывание автора статьи о «сосредоточении российских войск» вблизи украинских границ.

Французские пользователи выступили против агрессивного настроя Запада в отношении России. Они призвали не равняться на таких «друзей», как США. Один из читателей отметил, что воинственная и коварная американская политика вынуждает Москву реагировать.

«Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» — поинтересовался читатель.

Пользователи вспомнили провокационные заходы кораблей НАТО в Черное море и воздушное патрулирование границ России. Кроме этого, французы уверены, что в будущем Украина должна воссоединиться с Россией по примеру ГДР и ФРГ.

При этом они назвали Украину «яблоком раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане». Союз с Москвой является исторической целью Парижа, уверены читатели газеты Le Figaro.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, собирается ли Москва предпринимать какие-либо шаги для улучшения отношений с Западом, передает телеканал «360».