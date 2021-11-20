Байден заявил о своей «великолепной форме» после медобследования

Глава американского государства Джо Байден после медобследования сообщил, что находится в «великолепной форме». Президент США также заявил, что чувствует себя «отлично».

Байден пообещал, что пресс-центр Белого дома в ближайшем времени выложит все подробности медицинского осмотра, который включал в себя колоноскопию под анестезией. Из-за этой проверки полномочия главы государства на время передали вице-президенту Камале Харрис.

«Ничего не изменилось. Мы в отличной форме», — заявил глава американского государства.

Соответствующие слова Байдена цитирует пресс-центр Белого дома. Американский лидер вернулся в резиденцию из военной клиники под Вашингтоном, в которой проходил обследование. Президент США также пошутил, что готовится отпраздновать свой 58-й день рождения. При этом 20 ноября Байден отметит свое 79-летие. Он является самым старым президентом в американской истории.