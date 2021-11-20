Соловьев: Зеленский находится в панике из-за рухнувших надежд Украины на помощь США

Глава украинского государства Владимир Зеленский находится в панике из-за того, что Кремль не поддался Западу и не стал идти на уступки по минскому процессу, сообщили телеведущий Владимир Соловьев и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров уточнил, что украинский президент надеялся на давление Запада, которое должно было заставить Москву пересмотреть минские договоренности. Вероятно, Зеленский рассчитывал на создание новой площадки для переговоров, где он победит. По словам бывшего депутата Рады, это значило бы, что Россия пошла на уступки. Однако с этой иллюзией Киев живет восемь лет, подытожил экс-парламентарий.

Соловьев добавил, что Зеленский впал в панику, потому что надежды на поддержку со стороны США рухнули. По словам телеведущего, паника украинского президента также связана с отсутствием плана действий.