Глава украинского минобороны Алексей Резников сообщил, что при визите в США призывал Вашингтон увеличить военную поддержку. Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg.

Резников подчеркнул, что речь идет о доставке оружия, оказания поддержки в защите на море и в воздухе. Недавно глава американского военного ведомства Ллойд Остин и глава минобороны Украины провели переговоры на тему плана Белого дома по оказанию помощи Киеву по увеличению военного потенциала.

Стороны обсудили якобы «дестабилизирующие действия» Москвы в регионе. Представители США и Украины также договорились о совместных маневрах для обеспечения безопасности.

Глава Пентагона подтвердил поддержку Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины. Остин также попросил Резникова поддержать реформы в сфере обороны и промышленности, а также пообещал поддержать Киев во введении принципов и стандартов НАТО.

Берлин недавно осадил Киев после атаки турецкими беспилотниками по Донбассу. Немецкий МИД призвал Украину к сдержанности, сообщает «Царьград».