Жителей европейских стран ожидает очень холодная зима из-за задержки сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Он подчеркнул, что процесс сертификации вряд ли завершится до следующего лета. При этом в замерзании Европы будут винить президента России Владимира Путина и российский «Газпром», поскольку якобы они виноваты в задержке процесса, передает слова Сатановского Федеральное агентство новостей.

«Кто обвинять будет, неважно, хотя без Польши и Украины тут точно не обойдется. С другой стороны, газопровод к сентябрю достроили? Достроили. А дальше пускай европейцы сами решают, чего они хотят. Может, тепла. Может, наоборот. Их страны, их чиновники, их государственное и надгосударственное устройство. Имеют право», — считает востоковед.

При этом политолог уверен, что никто не станет придерживаться Минских соглашений. По его словам, Запад нуждается во встрече в «нормандском формате», однако ему неважно, будет ли она иметь смысл.