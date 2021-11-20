Украинские военнослужащие, несмотря на все старания Соединенных Штатов Америки подбить Киев на войну с Россией, не только не хотят воевать с русскими, но и прислушиваются к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом пишет китайское издание Sohu, отмечая, что, несмотря на агрессивную антироссийскую риторику на Украине, местные военнослужащие не горят желанием умирать на войне и массово увольняются со службы.

За последние годы из рядов украинских вооруженных сил уволились более 70 тысяч солдат, при чем эта тенденция резко возросла после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что «русские и украинцы – один народ».

Эти четыре слова российского лидера окончательно отбили у бойцов ВСУ желание атаковать Донбасс и идти войной против России, отмечают китайские аналитики.

«Украинские солдаты не хотят воевать с российской армией», — говорится в материале Sohu, перевод которого на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

При этом, авторы статьи напоминают, что Россия со своей стороны неоднократно делала жесты доброй воле по отношении к Украине, но каждый раз конструктивная позиция Москвы вызывала в Киеве негативную реакцию. Представители украинских властей настойчиво повторяют идею о том, что Украина не является частью русской культуры и русского мира, и не собирается сотрудничать с Россией, так как она считает себя частью западного мира и видит свое будущее в союзе с Евросоюзом и США.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«На самом деле США используют Украину. Они не хотят напрямую вступать в конфликт с Россией, поэтому будут действовать руками некоторых европейских стран, Грузии и Украины», – отмечают при этом китайские авторы.

Соединенные Штаты Америки сейчас ведут подготовку к большой игре против России, уверены аналитики. Об этом можно судить по трем факторам: во-первых, американцы наращивают свой военный контингент в Восточной Европе, во-вторых, накачивают Украину современным вооружением западного образца, и в-третьих, Украине уже намекнули на возможное членство в НАТО. Соответствующее заявление – о якобы открытых для Украины дверях Североатлантического альянса – во время недавнего визита в Киев сделал глава Пентагона Ллойд Остин, напоминает китайское издание.

«США поставят Украину в авангарде военного конфликта с Россией. В настоящее время Киеву не хватает только зрелых политиков со стратегическим мышлением», – подчеркивают в завершение авторы материала.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, ранее Вашингтон выразил обеспокоенность из-за того, что Россия якобы наращивает военную группировку у украинских границ, однако в Киеве на это ответили, что никакой угрозы на российско-украинской границе нет. Но спустя несколько дней, украинские власти изменили свое мнение по данному вопросу и также обвинили Россию в стягивании войск к своим границам и подготовке агрессии. Речь причем идет о российском городе Ельня, примерно в 250 километрах от границы с Украиной, радом с которым после завершения учений «Запад-2021» были размещены несколько воинских подразделений.

А на днях глава разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов привел «разведданные» о том, что Россия якобы действительно готовит «вооруженную агрессию» против Украины, но не планирует атаковать раньше января 2022 года.