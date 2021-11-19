Младшеклассники петербургской школы отравились после обеда в столовой

Ученики начальных классов школы №575 Петербурга пожаловались на высокую температуру, боль в животе и рвоту, предположительно, после школьного обеда.

Некоторым младшеклассникам родители вызвали скорую помощь. Одномуиз школьников поставили предварительный диагноз «пищевое отравление», сообщила его мама изданию «Фонтанка». Другую семью врачи предупредили, что прибудут нескоро из-за множества вызовов.

Родители учеников сообщили журналистам, что в пятницу, 19 ноября, детей кормили гороховым супом, свекольным салатом с яйцом, вареными макаронами и запеченной курицей. Поставщиком питания школе является компания «Флоридиан», стоимость обеда составляет 110 рублей.

Ряд родителей подозревает, что причиной плохого самочувствия школьников могла стать вода в бассейне, в котором занимаются младшеклассники. Тем не менее среди пациентов есть не плававшие дети, но тех, кто бы не обедал, нет.