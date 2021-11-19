Американское посольство попросило живущих в России граждан США приготовиться к ЧС

Американская дипмиссия в Москве обратилась к гражданам США, которые живут на территории России. Американцев призвали приготовиться к чрезвычайной ситуации и порекомендовали подготовить план действий в случае непредвиденных обстоятельств.

Посольство США в российской столице выложило объявление для граждан Соединенных Штатов, которые проживают в России. Заявление опубликовали на официальном ресурсе американской дипмиссии.

В сообщении говорится о действиях, которые нужно сделать гражданам США в России. Американцам посоветовали подготовить все документы, пройти регистрацию в программе Smart Travel для получения оповещения и облегчения поиска людей при чрезвычайной ситуации. Гражданам США также порекомендовали подготовить план по обеспечению своей безопасности и придумать план действий в случае непредвиденных обстоятельств, независящий от помощи Вашингтона.

Это заявление прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Но ей не удалось объяснить слова американской дипмиссии. Захарова посоветовала задать вопрос посольству США, о чем они говорят в своем заявлении, передает «ПолитРоссия».

Захарова также недавно сообщила, по какой причине перестала работать в Координационном совете организаций русских соотечественников в США. По словам представителя МИД, американские правоохранители занялись «целенаправленными репрессиями» российского населения, передает «Царьград».