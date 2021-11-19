Сатановский: поставки «Байрактаров» на Украину подразумевают удары по Крыму и Донбассу

Поставка турецких дронов Bayraktar на Украину подразумевает атаку по Донбассу и Крыму при коллективной помощи Запада. Соответствующим мнением поделился политолог Евгений Сатановский.

Сатановский подчеркнул, что в продаже Киеву турецких беспилотников имеется геополитический контекст, который никто не прячет, даже в правительстве Украины. По словам востоковеда, разговор идет о попытках при поддержке западных военных нанести удары не только по Донбассу, но и по Крыму. Политолог подчеркнул, что политики, военные и журналисты уделяли много внимания этому вопросу, передает ФАН.

Первая информация о появлении турецких беспилотников в небе над Донбассом появилась в октябре текущего года. В интернете очевидцы выложили кадры применения в бою этих дронов. БПЛА тогда выпустил боеприпас, который уничтожил орудие Д-30, принадлежавшее народной милиции Донбасса.