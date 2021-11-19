«Зенит» уверенно победил «Нижний Новгород» в Петербурге

«Зенит» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал футбольный клуб «Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил форвард Артем Дзюба. Забитый мяч и две голевые передачи на свой счет записал бразильский нападающий Малком. Автором единственного гола у гостей стал защитник Алексей Козлов. В концовке первого тайма нижегородцы остались вдесятером — вторую желтую карточку получил полузащитник Петрюс Бумаль. Защитник Дмитрий Чистяков на 87-й минуте отличился забитым мячом, доведя счет до разгромного.

После 15 туров петербургский клуб продолжает возглавлять таблицу чемпионата России, в активе команды 33 очка. «Нижний Новгород» на данный момент идет на 13-м месте — 14 очков.