Ученые Бостонского университета сообщили о риске развития эпилепсии при гипертонии

Специалисты из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что гипертония способна в два раза увеличивать риск возникновения у человека эпилепсии.

Эксперты проанализировали итоги крупнейшей научной работы, которая велась на протяжение практически 20 лет. Наблюдения проводились за 2 986 добровольцами, возраст которых в среднем составил 58 лет. Отмечается, что за все время у испытуемых зафиксировали 55 случаев эпилепсии, при этом чаще заболевание развивалось у пациентов с гипертонией, передает РИА Новости.

По словам научных специалистов, после исключения из выборки людей с нормальным давлением выяснилось, что гипертония усиливает вероятность эпилепсии в 2,44 раза. Исследование было опубликовано в журнале Epilepsia.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в мире около 50 миллионов людей страдают эпилепсией, которая является одним из самых распространенных неврологических заболеваний.