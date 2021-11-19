Пандемия привела к всплеску смертей от передозировки наркотиками в Западной Вирджинии

Уровень смертности от передозировки наркотиками увеличился в США за время пандемии коронавируса. С апреля 2020 по апрель 2021 года в штате Западная Вирджиния количество смертей возросло до 62%, сообщает CNN.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), самым смертоносным наркотическим препаратом является фентанил.

Директор Управления по политике в области контроля над наркотиками Департамента здравоохранения Западной Вирджинии Мэтью Кристиансен считает, что такая печальная тенденция напрямую связана с пандемией COVID-19. Из-за закрытия многих центров лечения и реабилитации страдающие от зависимости оказались в тяжелом положении.

«В 2018 и 2019 годах наблюдалось значительное снижение смертности от передозировки. Однако с началом пандемии мы увидели всплеск этого явления вскоре после закрытия лечебных центров», — заявил он.

Всего за год от передозировки наркотиками в США умерли более 100 тысяч человек, из них 1,6 тыс. — жители Западной Вирджинии, пишет ФАН.