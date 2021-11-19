ФБР получил доказательства давления французских судей на присяжных в деле Боднарчук

Представители суда Франции продемонстрировали пренебрежительное и неуважительное отношение к россиянке Софии Боднарчук, обвиненной в причастности к убийству и осужденной на 20 лет. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) получили свидетельства недопустимого обращения с заключенной.

София Боднарчук пытается добиться справедливости во французском суде: процесс тянулся с 2016 по 2020 год, все это время россиянка находилась за решеткой. Девушку приговорили к 20 годам тюремного заключения по подозрению в причастности к убийству родителей собственного мужа. Суд вынес решение, не имея доказательств вины подсудимой и основываясь лишь на показаниях супруга Кевина Рукселя, обвиненного в преступлении.

На невиновность россиянки указывают итоги баллистической и генетической экспертизы. Они полностью рушат версию обвинения, согласно которой Руксель был далеко не единственным, кто держал в руках оружие в день убийства родителей. Тем не менее суд пренебрежительно отнесся к доказательствам, передает ФАН.

Процесс против Боднарчук также продемонстрировал предвзятое отношение судей к подсудимой. Представители россиянки предоставили Фонду борьбы с репрессиями эксклюзивные доказательства недопустимого поведения. Так, семья Рукселя использовала «хроническое нарушение восприятия» подсудимого, чтобы изменять показания в судебном процессе, сообщает ФБР.

Кроме того, в адрес Боднарчук несколько раз прозвучали оскорбления со стороны бабушки Жозетт Барат, которая была на стороне внука. Судьи не помешали ей, тем самым демонстрируя присяжным отношение к подозреваемой — таким образом они могли оказывать давление на их позицию. Боднарчук также оказалась в ситуации, когда не могла защитить себя с помощью адвоката: ему просто не позволили задать вопросы свидетелям. Представители россиянки уверены, что ее дело заслуживает новых разбирательств и пристального внимания к работе судей Франции.