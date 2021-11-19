Байден вновь выполняет обязанности президента США после выхода из-под наркоза

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вернулся к осуществлению своих полномочий после медицинского осмотра. Американский лидер проходил под наркозом колоноскопию.

Недавно Байдена поместили в медицинский центр Уолтера Рида для прохождения планового осмотра. На это время обязанности главы государства передали вице-президенту Камале Харрис. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о возвращении полномочий к Байдену.

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (По местному времени — Прим. ФАН) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала пресс-секретарь в Twitter.

Ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко указал на возможное возникновение склерозированных сосудов в головном мозге Байдена. По словам экс-парламентария, эта проблема могла привести к забывчивости президента.