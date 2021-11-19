Землянский рассказал, как переговоры с «Газпромом» обернулись для Польши конфузом

Польша через год после громкой победы в суде над «Газпромом» обратилась к российскому поставщику газа с просьбой вернуть прежнюю формулу ценообразования. А Украина предпочла не заметить этого конфуза.

Как рассказал в эфире YouTube-канала «Перший Козацький» украинский эксперт-энергетик Валентин Землянский, Польше хватило нескольких недель, чтобы переквалифицироваться из главного противника нового российского газопровода «Северный поток – 2» в игрока с неоднозначной позицией.

В начале ноября Польша, вошедшая в комиссию по сертификации «СП–2», дала немецкому министру энергетики Петеру Альтмайеру свое согласие на запуск газопровода, а перед этим польская нефтегазовая компания PGNiG допустила, что будет приобретать голубое топливо у «Газпрома» после того, как в конце 2022 года закончится действие Ямальского контракта.

По мнению Валентина Землянского, Польше, которая испытывает серьезный дефицит газа, будет просто вынуждена на это пойти.

Но главным событием для Польши в области энергетики, по мнению Землянского, стало письмо, в котором компания PGNiG попросила у «Газпрома» о снижении цены на топливо по Ямальскому контракту.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Нынешняя цена на газ является результатом победы польской компании над «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде, напоминает эксперт.

Год назад суд поддержал иск PGNiG и постановил, что «Газпром» выплатит польской компании 1,5 миллиарда долларов, а также изменить формулу образования цены на газ, отвязав ее от цен на нефть и привязав к спотовому рынку.

По словам Валентина Землянского, он помнит, как этой победе польской компании в суде радовался украинский «Нафтогаз».

«Мол, смотрите, как этих сатрапов наказали на 1,5 миллиарда долларов. Весной 2020 года было принято решение отвязаться от цены нефти при формировании цены на газ в Ямальском контракте и привязке к споту, — рассказал эксперт. — Спустя год после громогласной победы мы видим письмо с феерической формулировкой: модификация предыдущих договоренностей, у нас тут теперь форс-мажор, поэтому просим пана пересмотреть».

При этом, что интересно, в отличие от того, как Украина радовалась победе Польши в суде год назад, сейчас украинцы предпочли не заметить письмо польской компании «Газпрому».

Польша при этом, демонстрируя умение лавировать между Вашингтоном, Брюсселе и Москвой, нарастила объемы покупаемого у РФ газа на 7%.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

На данный момент остается неизвестно, как в «Газпроме» отреагировали на письмо PGNiG, но у российского поставщика газа сейчас очень сильные позиции и он может диктовать свои условия на рынке топлива.

«В той же логике "Газпром" может ответить: "Верните 1,5 миллиарда долларов, и начнем разговаривать. Переиграйте картину"», — заключил Валентин Землянский.

Напомним, ранее Украина также, как и Польша, была допущена Германией к процедуре сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Об эти страны, как отмечалось, участвуют в процессе без права вето, так как окончательное решение о допуске газопровода к эксплуатации будет приниматься не ими.