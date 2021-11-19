Комиссия по регулированию цен на продукты может появиться в России

Сенатор Евгений Савченко выступил с предложением создать комиссию для регулирования цен на продукты питания. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, такую организацию мог бы возглавить вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

По словам Савченко, внутренний рынок РФ недостаточно хорошо защищен от мировых колебаний цен. По этой причине стоимость товаров первой необходимости регулярно подвергается изменениям меняется, причем в сторону повышения.

Сенатор также поднял вопрос таможенной пошлины для импортной свинины. Он заявил о необходимости сохранить ее, поскольку собственное производство мяса в России минимум на 500 тысяч тонн превышает объемы потребления.

В октябре мировые цены на продовольственные товары поднялись на 3%, достигнув тем самым максимума с июля 2011 года. Об этом следует из информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).