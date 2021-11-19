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Американская балерина Уомак стала гражданкой России

Общество
Американская балерина Уомак стала гражданкой России

Танцовщица Джой Аннабель Уомак, которая уже больше года занимает место ведущей балерины Астраханского государственного театра оперы и балета, получила российское гражданство.

Летом этого года артистка направила обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в получении российского гражданства. Об этом сообщил «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу Астраханского театра.

«Летом этого года она написала письмо президенту Путину с просьбой содействовать в этом. Она солирует в таких наших постановках, как "Лебединое озеро". В декабре состоится премьера балета "Сельфида" с ее участием», — высказался собеседник.

Кроме того, совсем скоро ожидается премьера картины «Джой: американка в русском балете». По словам танцовщицы, она всегда мечтала продолжать традиции русского балета.

Уроженке штата Калифорния 27 лет. В 2012 году она блестяще окончила Московскую государственную академию хореографии с красным дипломом. Она стала второй после Анастасии Стивенс, окончившей хореографическое училище в Москве и принятой в балетную труппу Большого театра.

#гражданство #балет #уомак