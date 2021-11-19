Ведущий Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про неверную жену в США

Известный телеведущий Андрей Норкин в очередном выпуске ток-шоу «Место встречи» на НТВ разрядил обстановку шуточным рассказом про неверную жену и полицейского в США. Гости пришли в восторг от нового анекдота.

Шоумен по ролям разыграл забавную историю в студии программы. Действие происходит на трассе в США. Американец едет на машине и видит, что за ним гонится полицейский автомобиль. Водитель решает не тормозить и продолжает гнать по трассе. Полицейский ускоряется и преследует главного героя. Он все же решает остановиться и между ними завязывается диалог.

«Подходит к автомобилю полицейский: — Сэр, вы нарушили правила — не остановились по моему требованию. Но я готов вас отпустить, если вы назовете вескую тому причину. — Знаете, неделю назад от меня жена убежала к полицейскому. Я, когда увидел, что за мной едет полицейская машина, то подумал, что она к вам сбежала, а вы ее вернуть хотите. — Хорошего дня, сэр», — закончил шутку Норкин.

Перевоплощение телеведущего в американского полицейского привело в восторг гостей программы. Зрители часто от души смеются от анекдотов Норкина на злободневные темы.

Шоумен рассказывал мрачные истории и в других выпусках. Одним из таких анекдотов был про психолога, которого апостол Петр не пускал в рай.