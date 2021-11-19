«Недостает там вождя». Как Феликс Дзержинский чуть не возглавил Польшу

Мало кто знает, что основатель и глава ВЧК Феликс Дзержинский сто лет назад почти возглавил советскую Польшу, о создании которой так мечтали большевики и лично Владимир Ленин. Но история распорядилась иначе.

Рассказываем, почему поляку Дзержинскому так и не удалось принести исторической родине революцию на русских штыках.

«За нашу и вашу свободу»

В 1919 году началась война между Польшей и РСФСР. Когда поляки начали наступление на Белоруссию и Украину, большевики прибегли к дипломатии. Дзержинский вместе с другим коммунистами польского происхождения, в том числе Юлианом Мархлевским, подписали заявление к польскому правительству: если Варшава не откажется от военного похода и не пойдет на мировую, польские коммунисты обещались «защищать, как защищали до сих пор, пролетарскую Россию от этого нападения», пишет исторический портал «Русская семерка».

Но белый флаг так и не был поднят. Знаменитый полководец Семен Буденный уже шел на Львов, а будущий маршал Михаил Тухачевский подбирался к Варшаве. Сначала успехи красноармейцев воодушевляли: деморализованные польские солдаты бросали оружие, многие населенные пункты удалось занять без боя.

pskov.ru / Пресс-служба администрации Псковской области

В большевистском Кремле почти не сомневались, что скоро в Польшу придет социализм. На подконтрольных польских территориях был организован Временный революционный комитет Польши — Польревком, в который вошли наиболее видные члены Польского бюро ЦК РКП(б) и поляки на советской службе. В манифесте Польревкома значился такой лозунг: «За нашу и вашу свободу».

Ленин возложил на Дзержинского функции «отца-основателя» нового, социалистического польского государства. Дальше «огонь революции» должен был перекинуться на соседнюю Германию, затем — на всю остальную Европу. Вождь пролетариата подчеркивал, что враги Советской России — польские паны, а «с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор».

«Я Ильичем, а значит и ЦК, мобилизован для Польши», — цитирует Дзержинского «Русская семерка».

wikipedia.org /

Внезапное поражение

Планы «польского крыла» большевистской партии разрушило отчаянное сопротивление поляков на Висле: армию Тухачевского остановили у самых стен Варшавы. Дзержинскому и остальным большевикам пришлось срочно покидать варшавский пригород Вышков, чтобы избежать плена или смерти.

Глава ВЧК винил в поражении в том числе коммунистическую партию Польши, которая «не смогла овладеть ни массами, ни политическим положением». Когда стало ясно, что Красную армию ждет только долгое отступление, Польревком был расформирован.

«Варшава уже не та, какой была раньше, а терроризированная и сдавленная. <…> Недостает там вождя – Ленина», — писал Дзержинский.

Так Феликсу Эдмундовичу не удалось стать «польским Лениным»: удача была на стороне едва поднявшей голову Польской Республики. Однако самый известный чекист вошел в российскую историю. И, несмотря на жаркие споры о его исторической роли, навсегда в ней остался.