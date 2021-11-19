Юшков объяснил страх Украины перед запуском «Северного потока – 2»

Украина до 2024 года может не волноваться из-за «Северного потока – 2», так как по действующему договору она все равно получит от «Газпрома» плату за транзит. Но вот после 2024 года Украине будет очень трудно конкурировать с другими транзитерами.

Об этом в интервью информационному порталу Pravda.Ru рассказал ведущий аналитик Фронда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление главы украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киев продолжить бороться против запуска «Северного потока – 2» на полную мощность.

Как объяснил Игорь Юшков, Украина рассчитывает на антимонопольные законы ЕС, по которым один поставщик не вправе использовать все мощности газопровода. Киев настаивает на том, что «Газпром» сможет заполнить новый газопровод не более, чем на 50% его мощности.

«"Газпрому" надо получить исключение из-под антимонопольного законодательства Евросоюза. ЕС на "Северный поток-2", на его морскую часть, распространил антимонопольный закон, который должен развивать конкуренцию, — объяснил эксперт-энергетик. — Какая может быть конкуренция, если из России право экспорта трубопроводного газа может быть только у одной компании — у "Газпрома"? Это, конечно, абсурдно».

Сам «Газпром» пытается доказать Евросоюзу несостоятельность антимонопольного законодательства. И хотя пока российский поставщик не может претендовать на полную загрузку трубы, шансы на это все же остаются, добавил Юшков.

Федеральное агентство новостей /

По словам эксперта, «Газпром» может продавать половину газа европейским потребителям не на выходе, а на входе в трубу. Просто перенеся точку сдачи-приемки, «Газпром» получит возможность загрузить газопровод на 100% мощности. Ведь в Евросоюзе нет запрета на использование трубы на полную мощность, запрет есть только на то, чтобы один поставщик поставлял по трубе более 50% топлива.

Таким образом глава «Оператора ГТС Украины» в своих заявлениях просто искажает реальность.

При этом Игорь Юшков обратил внимание на то, как Киев меняет свою позицию относительно «Северного потока – 2».

«Довольно забавно, что раньше они говорили, что газопровода не будет, что его не построят, а теперь настает стадия принятия — они уже начинают говорить, что, да, он построен, он будет запущен, но не на полную мощность, — напомнил эксперт. — Посмотрим. По поводу загрузки здесь вопрос остается открытым».

Руководство украинской газовой отрасли, добавил Юшков, выступает с политизированными заявлениями, хотя до конца 2024 года Киеву вообще не должно быть никакого дела до других газопроводов, так как у него заключен контракт на транзит с российским поставщиком.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Газпром» в любом случае будет либо прокачивать через украинскую ГТС 109 миллионов кубов газа в сутки, либо платить за прокачку этих объемов, а Украина гарантированно получит деньги за транзит.

Таким образом борьба, которую Киев ведет против «Северного потока – 2» связана с его опасениями, что Украина после 2024 года уже не сможет конкурировать с другими странами за транзит российского газа.

«Здесь очень показательно заявление Макогона. Они говорят, что будут бороться. Не надо бороться. Надо договариваться о транзите, — посоветовал Юшков. — Если вы хотите сохранить транзит, договаривайтесь, делайте конкурентное предложение, снижайте тарифы. Ведь есть же еще маршрут "Ямал — Европа". Конкурируйте с ними, с Польшей».

Но Украина, по словам эксперта, делает все ровно наоборот. Она даже не пытается договориться, а вместо этого хочет заставить Россию прокачивать газ через ее территорию по сверхвысоким тарифам, и при этом изо всех сил оскорбляет Москву и «Газпром», заключил Юшков.