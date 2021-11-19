Лукашенко не исключил, что его силы помогли беженцам попасть в Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его силы могли помочь беженцам проникнуть на территорию Польши из-за милосердия.

В интервью телекомпании BBC он назвал подобную ситуацию «абсолютно возможной». Также белорусский лидер отверг свою причастность к приглашению мигрантов для кризиса на границе с Польшей.

«Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию. Может быть, им кто-то помог», — высказался глава республики.

Лукашенко при этом добавил, что даже не собирается в это вникать.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на польской границе во время телефонных переговоров. Стороны также отметили важность налаживания взаимодействия Белоруссии с Евросоюзом для урегулирования ситуации.