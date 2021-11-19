Курганская епархия рекомендовала прихожанам отказаться от йоги из-за духовной опасности

Представители Курганской епархии выпустили просветительские листовки о вреде занятий йогой из-за духовной опасности.

Как отметил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов, ознакомиться с рекомендациями могут все желающие при посещении храма.

«Что касается йоги, то это религиозная практика, восточная, христианин может заниматься любыми гимнастиками и прочими оздоровительными практиками, где нет религиозного контекста. Религия индуизма не исповедует Бога как творца, как любящую личность, но в то же время исповедует колесо Сансары, перерождение душ», — подчеркнул он.

Также Насонов добавил, что йога предполагает достижение нирваны, что не подразумевает личностного бытия. В то время как христианское вероучение говорит об ином — о том, что дана жизнь, за которую придется отвечать перед богом.

Ранее сообщалось, что больные коронавирусной инфекцией пациенты из красной зоны получили возможность приглашать к себе священника. Отмечается, что об этом намерении необходимо уведомить лечащего врача.