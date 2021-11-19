Момент спасения певицы Хлебниковой из горящей квартиры в Москве попал на видео

СМИ поделились видеозаписью с камер наблюдения, на кадры которой попал момент спасения певицы Марины Хлебниковой из горящей квартиры в московском районе Северное Бутово.

Согласно имеющимся данным, все произошло поздно вечером в четверг, 18 ноября, в квартире артистки на ратной улице. Сама она после начала пожара потеряла сознание, в ее крови нашли алкоголь. По некоторым данным, Хлебникова вернулась уставшей с гастролей, выпила, легла в постель и закурила. По словам дочери певицы, мать часто «дымила» в квартире.

По последней информации, артистка находится в отделении реанимации в состоянии комы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У Хлебниковой диагностированы ожоги 20% тела, серьезно обгорели лицо, грудь и ноги.