Невролог Гайфутдинов рассказал, что болезнь Саакашвили возникает в 90% случаев из-за алкоголя

Энцефалопатия Вернике может стать причиной проблем со зрением и нарушения памяти у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов.

Энцефалопатия Вернике являет собой редкий, но тяжело протекающий неврологический синдром. По словам Гайфутдинова, в 90% случаев он возникает из-за злоупотребления алкоголем. В остальных 5% — из-за диет, сообщил невролог в разговоре с телеканалом «360».

«Возникают очень необычные нарушения памяти. Человек не может, как говорится, собрать глаза, у него двоится в глазах. То, что человек делал накануне, — не помнит» — рассказал эксперт.

Гайфутдинов объяснил, что пациенты с таким диагнозом могут оказаться в коме. Некоторые даже умирают, добавил он.

Ранее член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения бывшего президента Михаила Саакашвили заявил, что тот действительно голодает. Нахождение в тюремной больнице для экс-главы нецелесообразно, подчеркнул он.