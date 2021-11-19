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Президент «Барселоны» не намерен выбывать из гонки по трансферу Мбаппе

Спорт
Президент «Барселоны» не намерен выбывать из гонки по трансферу Мбаппе

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта хочет перехватить форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе у мадридского «Реала». 

Француз близок к трансферу в стан «сливочных», но, как утверждает инсайдер Cadena SER Марио Торрехон, Лапорта не собирается выбывать из этой гонки. Он подчеркнул, что эта идея кажется невозможной.

«Возвращение Лионеля Месси [в "Барселону"] — такая же идея, как и та, в которой Лапорта говорит ближайшему окружению о том, что перехватит Мбаппе у "Реала". Это странно и граничит с невозможным», — сказал Торрехон.

Срок действующего контракта Мбаппе с французским клубом истекает будущим летом. Форвард выступает за «ПСЖ» с 2017 года, в составе парижан он трижды становился чемпионом Лиги 1.

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