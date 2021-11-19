Президент «Барселоны» не намерен выбывать из гонки по трансферу Мбаппе

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта хочет перехватить форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе у мадридского «Реала».

Француз близок к трансферу в стан «сливочных», но, как утверждает инсайдер Cadena SER Марио Торрехон, Лапорта не собирается выбывать из этой гонки. Он подчеркнул, что эта идея кажется невозможной.

«Возвращение Лионеля Месси [в "Барселону"] — такая же идея, как и та, в которой Лапорта говорит ближайшему окружению о том, что перехватит Мбаппе у "Реала". Это странно и граничит с невозможным», — сказал Торрехон.

Срок действующего контракта Мбаппе с французским клубом истекает будущим летом. Форвард выступает за «ПСЖ» с 2017 года, в составе парижан он трижды становился чемпионом Лиги 1.