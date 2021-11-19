Мураховский предсказал судьбу новых польских ЗРК в случае конфликта с РФ

Польша планирует разместить на польской и российской границе свои новые комплексы ПВО, которые поляки еще только будут разрабатывать совместно с британцами. Но Россия, в случае провокации размажет эти комплексы «тонким слоем по польской земле».

Уверенность в таком исходе высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее британское Министерство обороны сообщило о том, что Лондон и Варшава подписали соглашение о намерениях, по которому специалисты из Британии помогут польским коллегам создать новые зенитные ракетные батареи Narew. Стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов фунтов стерлингов.

Польша самонадеянно заявила, что ее новые ЗРК будут способны поражать ракеты, выпущенные российскими РСЗО «Смерч», «Торнадо-С», или белорусским «Полонезом», отметил Виктор Мураховский.

«Но надо понимать, что если Польша все-таки когда-то решится на реальные военные провокации против России и Белоруссии, то нет сомнений, что Россией будет применен весь спектр средств, которые не только подавят эти системы ПВО, но и размажут тонким слоем по польской земле», — добавил военный эксперт.

Проект Narew, объяснил он, включает в себя создание ЗРК малой и средней дальности, ключевым элементом которых станут ракеты, оснащенные радиолокационной головкой наведения с дальностью действия 25 и 45 километров.

Такие ракеты, заявил эксперт, являются достаточно дорогостоящими, а значит Польша не сможет применять их в больших количествах – ей просто не хватит на это средств.

«А одиночными ракетами в случае интенсивного конфликта никто не стреляет, и я не думаю, что они смогут перехватить залп хотя бы одной установки РСЗО "Смерч", не говоря уже о батарее или хотя бы дивизионе», — отметил Мураховский.

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Также неэффективно использование дорогостоящих ракет с радиолокационной головкой самонаведения в зенитном ракетном комплексе малой и средней дальности против малых беспилотников, ведь каждая ракета по своей стоимости в десятки или сотни раз дороже цели, которую ей предстоит поразить, объяснил эксперт.

И при этом Варшава заявляет, что она собирается разместить новые ЗРК у границ с Россией и Белоруссией, в частности рядом с Калининградской областью. То есть Польша собирается противодействовать российским и белорусским ракетным ударным системам, возможности которых поляки внимательно изучают, заключил Мураховский.