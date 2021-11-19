Сборная Карпина потеряла одну позицию в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных. Россия потеряла одну позицию, опустившись на 34-е место.

Сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. На второй и третьей строчках находятся команды Бразилии и Франции соответственно. На четвертое место поднялась сборная Англии. Улучшила позицию команда Аргентины, поднявшись на пятое место.

Кроме того, в топ-10 позиции улучшили сборные Дании и Нидерландов — девятое и десятое места соответственно.

В ноябре российская национальная команда разгромила команду Кипра (6:0) в рамках отбора на ЧМ-2022, но проиграла сборной Хорватии (0:1). Команда Златко Далича завоевала прямую путевку на мировое первенство в Катаре. Подопечные Валерия Карпина весной будущего года поборются за путевку на турнир в стыковых матчах.