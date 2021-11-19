В Петербурге стартовал международный конкурс архитекторов для разработки территории «Горская»

Санкт-Петербург приглашает архитекторов всего мира принять участие в борьбе за право развивать территорию «Горская». Об этом свидетельствуют итоги конференции, которая прошла в пресс-центре ТАСС.

Открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений «Горской» стартовал в Петербурге 19 ноября. ООО «Мегалайн» при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ является заказчиком проекта.

«Хотелось бы, чтобы по результатам экономика города получала новый толчок, а для жителей города была создана современная комфортная городская среда», — поделился гендиректор компании Геннадий Корупятник.

Жюри будет состоять из представителей органов петербургской власти, международных, федеральных и региональных экспертов. Призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Победителей конкурса объявят в июне 2022 года.

Желающие могут подать заявку до 19 января на официальном сайте «Горской». Необходимо прикрепить портфолио с релевантными проектами, эссе с описанием идей для территории, а также добавить информацию о компании или консорциуме, которые участвуют в конкурсе.