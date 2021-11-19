Американский вице-президент Камала Харрис временно будет исполнять обязанности президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.

Уточняется, что соответствующее решение американский лидер принял на фоне планового медосмотра. Вице-президент страны возьмет на себя полномочия Байдена, так как он будет находиться под анестезией во время колоноскопии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что глава государства отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр. Соответствующим заявлением она поделилась в своем Twitter-аккаунте.