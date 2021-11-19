Суд в Москве отобрал коллегию присяжных по делу Арашуковых

Мосгорсуд собрал коллегию присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников.

Об этом рассказал адвокат одного из подсудимых Александр Самухов.

«Сегодня суд отобрал коллегию из 33 присяжных по делу Арашуковых и других подсудимых. Первое заседание с участием присяжных назначено на 24 ноября», — сообщил Самухов.

Итоговый состав присяжных по данному делу удалось собрать с шестой попытки. До этого времени нужное количество заседателей набрать не получалось. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье об убийстве, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, заведомо ложном доносе и подкупе.

Прокуратура считает, что связи Арашуковых в Карачаево-Черкесии могут повлиять на справедливость судебного решения, поэтому дело рассмотрит Мосгорсуд. Рауф Арашуков в январе 2019 года был лишен неприкосновенности. Его задержали в зале заседаний Совета Федерации. Его отец Рауль Арашуков является главным подозреваемым по уголовному делу о хищении газа у ПАО «Газпром» на 31 млрд рублей.