Бизнесмен Пригожин: каждый должен делать все, что может для семьи, для России, для малой родины

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал выход большинства членов партии «Родина» из политсилы, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Журналист газеты «Коммерсантъ в Петербурге» обратился к пресс-службе компании с просьбой о комментарии Пригожина по соответствующей ситуации. По его словам, предприниматель в ходе избирательной кампании утверждал, что «такие патриоты как родинцы сегодня очень востребованы». Однако в Законодательное собрание Санкт-Петербурга из них никто не прошел. Журналист поинтересовался, изменил ли Пригожин мнение относительно востребованности экс-кандидатов и их идей, а также, как он относится к возможной ликвидации регионального отделения «Родины».

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ответ бизнесмена: по его мнению, основной идеологией партии является то, что каждый должен делать все, что может для семьи, России и малой родины.

«Сыровар из Костромы должен лучше всех варить сыр и прославлять Кострому, а с ней и Россию. Космонавт из Смоленска должен быть лучшим в космосе, а когда станет героем, сделать все для Смоленска. Замечательный фильм — "Время первых", в нем Сергей Королев запускает ракету в космос и готов умереть ради этого. Как мне представляется, это и есть основа партии "Родина"», — заявил Пригожин.

Предприниматель также отметил, что за такую идею боролись глава ФЗНЦ Максим Шугалей, певица Татьяна Буланова, а также многие другие люди, которые стремились к процветанию России, как мировой сверхдержавы.

«Думаю, они вышли из партии потому, что их идеалы руководство "Родины" променяло на сладкое место в Госдуме под крылом фракции ЛДПР, с которой партия же и боролась, а также на роскошные съезды в дорогих гостиницах», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен выразил надежду, что простые родинцы не изменят своим стремлениям и продолжат быть преданными своей Родине (России), в какой бы партии они не оказались.