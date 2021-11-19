Американские ВВС не успели перехватить российские истребители у берегов США

Российские стратегические бомбардировщики устроили боевую «тренировку» в нескольких десятках километров от территории США, сообщает портал Avia.pro.

Ракетоносцы Ту-95МС в сопровождении группы истребителей Су-35С неожиданно появились у американских границ, в штатном режиме отработав сценарий по нанесению ядерных ударов.

Для противовоздушной обороны ВВС США тренировочный полет российской авиации оказался весьма неожиданным, а потому на перехват самолетов не успели направить ни один американский истребитель.

Кроме того, ракетоносцы и истребители провели плановый полет на Беринговым, Охотским и Чукотским морями. Не исключено, что визит к берегам США стал ответом на регулярные провокации у российских границ и повышенную активность НАТО в Черном море.

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Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США курсировали над Черным морем на фоне визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. Навязчивые действия американской стороны не остались незамеченными для всего мира: например, в Иране опасаются, что США репетируют в акватории «глобальную войну» с Россией.

Подробнее о том, что в Минобороны намерены делать с частными провокациями западных стран у российских границ — в нашей статье.