Шансы на перевыборы у французского лидера Эммануэля Макрона стремятся к нулю после жесткого ответа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на позицию Франции и Германии по ситуации в Донбассе, считает политолог Михаил Погребинский.

Антироссийский выпад Франции, Германии и Украины в рамках переговоров на уровне МИД в «нормандском формате» сыграет с французским президентом на будущих выборах злую шутку. Вновь со стороны Берлина и Парижа посыпались обвинения в адрес РФ, чтобы прикрыть злодеяния Украины в Донбассе. Жесткая реакция министра иностранных дел Сергея Лаврова последовала незамедлительно.

«Достали!» — в сердцах бросил Лавров.

По словам Погребинского, таким образом глава внешнеполитического ведомства одним резким комментарием по «нормандскому формату» вынес приговор будущему Макрона. Если недавно у французского президента еще были неплохие шансы на перевыборы, то уже на сегодняшний день от них мало что осталось.

«Франция ведь тоже устала от этой затянувшейся русофобской истерии. К примеру, (кандидат в президенты Жан-Мари. — Прим. ред.) Ле Пен может пообещать наладить отношения с Москвой и покончить с украинской проблемой, в то время как команда Макрона действительно всех достала, поддерживая Киев в разжигании конфликта. Украина тянет их на дно. В итоге глава МИД РФ одним-единственным словом, возможно, лишил Макрона последнего шанса на перевыборы», — подчеркнул он.

По данным телеканала «360», президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Обсуждение вопросов Белоруссии и Украины состоится в ближайшие дни.