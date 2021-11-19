Политолог Рар назвал причины постоянных выпадов Польши в адрес России

Поляки, которые сами находятся под европейскими санкциями, прибегают к антироссийской риторике для решения собственных краткосрочных вопросов.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя в беседе с газетой «Взгляд» призыв польского премьер-министра Матеуша Моравецкого к Германии отказаться от проекта «Северный поток – 2» «ради мира».

«В немецком языке есть выражение «холодный кофе», которое используется, когда пережевывают старую жвачку или слушают заезженную пластинку. Заявление Моравецкого похоже именно на это, — сказал немецкий эксперт. — Причем в данном случае Польша пользуется аргументацией экс-президента США Дональда Трампа, к которой уже давно никто не прислушивается».

Варшава не упускает возможности подогреть конфликт с Москвой. Только непонятно, зачем она это делает, удивился Рар, ведь Россия всегда отвечает на подобные выпады. Получается, что Польша играет с огнем.

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Также политолог обратил внимание на то, как похожи заявления Польши и Украины в адрес России.

«Только дипломатическое поведение и мышление Киева находится на порядок ниже, чем у Варшавы. Там вообще истерика. Для Украины главное – испортить имидж России на международной арене. Но проблема в том, что Украина не член НАТО и ЕС, а Польша входит во все евроатлантические структуры, и в этом плане своей целенаправленной антироссийской политикой она может многое испортить»,, — отметил эксперт.

По словам Александра Рара, раньше он думал, что негативное отношение Польши к России связано с желанием отомстить за период коммунизма. Однако, судя по нынешней ситуации, приходится признать, что комплексы и болезни Варшавы имеют более глубокие исторические корни. Речь идет не только о мести за коммунизм, но и за несколько разделов Речи Посполитой в XVIII веке, предположил эксперт.

«Другая причина заключается в том, что в самой Европе есть разные концепции развития отношений с Россией. Немецко-французская концепция основана на всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. А Польша, Великобритания и США отстаивают идею строительства общеевропейского пространства без России, но с привлечением Украины», — добавил немецкий политолог.

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При этом поляки используют антироссийскую риторику для отстаивания своих личных краткосрочных интересов, так как Брюссель ввел против Польши санкции за нарушение политики ценностей. Поэтому Варшава так старается выставить Польшу героем, якобы защищающим Европу от российской агрессии, чтобы перестать выступать в роли провинившегося члена Евросоюза.

А также поляки, хоть и не говоря об этом публично, многое припоминают и Германии, на которую у них есть затаенная обида. Но выступать против Германии Польша не рискует, чтобы не потерять «большой кошелек Европы», так как во многом именно от немцев зависит и финансовое благополучие и влияние Варшавы в Евросоюзе, заключил Александр Рар.