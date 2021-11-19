Суд отправил под домашний арест депутата новосибирского Заксобрания Поповцева

Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева, обвиняемого в мошенничестве, отправили под домашний арест. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Согласно имеющейся информации, избранная 50-летнему парламентарию мера пресечения будет действовать до 16 января 2022 года. Своим решением судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия, которое собрало достаточное количество доказательств вины депутата.

Правоохранители установили, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области фиктивно принял на работу помощника, а всю его зарплату присваивал себе. В свою очередь, человек, которого приняли на должность помощника, к своим трудовым обязанностям не приступал. В результате мошеннических действий обвиняемый получил более 400 тыс. рублей, чем причинил фонду бюджетных денег значительный ущерб.

Глеб Поповцев стал фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следственные действия продолжаются.