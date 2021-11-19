Актер Михаил Богданов назвал фильм «16-й» актуальной политической сатирой

Актер и каскадер Михаил Богданов высоко оценил фильм предпринимателя Евгения Пригожина «16-й». Артист заявил, что после просмотра киноленты никто не останется равнодушным.

Богданов подчеркнул, что молодежный юмор и запрещенная тема стали настоящими мотиваторами к просмотру фильма. Он уверен, что идея проекта заставит задуматься оппонентов России на международной арене.

«Актуальная сатира о политике, современный стиль и юмор помогают понять, что политика — это мир парадоксов. Посыл этого фильма заставит задуматься наших оппонентов в США. Равнодушным остаться невозможно, искренне рекомендую к просмотру», — высказался актер в комментарии ФАН.

Многие критики и артисты уже успели насладиться фильмом «16-й». По мнению большинства, кинолента получилась острой и сатирической. Технический показ состоялся 7 ноября. На следующий день прошла всероссийская премьера, а в онлайн-кинотеатрах комедия появилась 11 ноября.