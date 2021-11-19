Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одну из улиц в городе Грозный назовут в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

По словам главы региона, в честь Зиничева будет переименована улица Лагерная, примыкающая к зданию управления МЧС по Чечне. Кроме того, там планируют установить мемориальную доску.

«Евгений Николаевич был исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом, отдавшим всего себя своей профессии», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зиничев ушел из жизни как настоящий герой. Поэтому было принято решение увековечить таким образом его имя.

Как ранее сообщалось, глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября. Инцидент произошел во время учений в Норильске.