Журналисты NI предрекли Китаю поражение в случае войны с РФ

Китаю стоит несколько раз подумать, прежде чем вступать в открытое вооруженное столкновение с Россией, считают авторы консервативного издания The National Interest (NI). Если две мощнейшие армии схлестнутся на поле боя, командование ВС РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу будет пытаться задействовать вооружение, которое уже показало себя в бою.

Отношения между Москвой и Пекином пока более чем стабильные, пишут западные эксперты, поэтому вероятность полномасштабной войны почти нулевая. Несмотря на это, у двух стран могут возникнуть геополитические споры, которые мгновенно обострят обстановку.

«Российские войска являются стойкими и способными. Россия также имеет технологическое преимущество перед Китаем — во всяком случае, на данный момент. <…> Обратная сторона медали заключается в том, что большая часть вооруженных сил страны базируется к западу от Урала, и ее необходимо будет переправлять на восток по воздуху и железной дороге. Преимущество Китая в том, что основная часть Народно-освободительной армии [НОАК] будет находиться относительно близко к театру военных действий», — отмечают в NI.

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Однако понимание принципов ведения боевых действий для Китая является по большей части теоретическим. Даже с огромным «ассортиментом» оружия у страны почти нет шансов добраться до европейской части России. Аналитики The National Interest перечислили пять видов российского вооружения, благодаря которым продвижение НОАК на запад будет практически невозможным.

Истребитель Су-57

Он же ПАК ФА — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это многоцелевой самолет, который стал первым представителем пятого поколения истребителей. Су-57 оснащен радаром с электронным сканированием, а также электрооптическим датчиком для отслеживания и поражения целей. Дизайн и строение истребителя позволяют ему оставаться невидимым для вражеских систем ПВО.

ПАК ФА способен нести во внутреннем оружейном отсеке до шести ракет класса «воздух-воздух» или «воздух-земля» большой дальности, оставаясь при этом труднодоступным для обнаружения. Несколько моделей новейшего самолета уже стоят на вооружении российской армии.

twitter.com / @mod_russia

Стратегический бомбардировщик Ту-95

Ту-95 («Медведь» по кодификации НАТО) может унести на себе как обычные крылатые ракеты, так и более мощные ядерные снаряды. Самолет способен преодолевать огромные расстояния: к примеру, Ту-95 совершает регулярные разведывательные рейсы с авиабазы «Украинка» в Амурской области до побережья штата Калифорния (около семи с половиной тысяч километров).

Устаревшая конструкция «Медведя» не мешает ему осыпать неприятеля градом крылатых ракет. При этом ему даже не нужно входить в воздушное пространство Китая, чтобы «вспахать» почти всю территорию республики вместе с самыми дальними ее регионами (например, провинцией Хайнань).

wikipedia.org / Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Стратегический бомбардировщик Ту-160

Самолет был разработан под конец холодной войны, но даже сейчас он является самым мощным российским бомбардировщиком. За один заход Ту-160 готов унести 22 тонны крылатых ракет и бомб с лазерным наведением.

Если китайское командование не пугает атака Ту-95, то нападение крупнейшего в мире бомбардировщика Ту-160, который может пролететь над территорией республики и остаться недосягаемым для средств ПВО, заставит НОАК задуматься, обращают внимание военные эксперты.

wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Истребитель Су-35

Надежный и проверенный Су-35 будет составлять костяк российских ВВС до тех пор, пока не наладится массовое производство ПАК ФА. Многоцелевой истребитель-бомбардировщик почти по всем параметрам превосходит любой из ныне существующих китайских истребителей. В конструкцию корпуса вмонтированы радиопоглощающие элементы, а сам самолет представляет собой летающий арсенал, оснащенный несколькими креплениями для переноски оружия, топливными баками и дополнительными датчиками.

Главным доказательством эффективности Су-35 является то, что Китай сам намеревается приобрести этот истребитель для своей армии.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Танк Т-14

Танк следующего поколения «Армата» является давно назревшей заменой Т-72, Т-80 и Т-90. Если война России и Китая будет вестись на земле, то Т-14 — это лучший выбор для сухопутных сражений и быстрых контратак в Маньчжурии. Модель превосходит по всем показателям китайские Type 99, которые базируются на основе Т-72.

Броня «Арматы» — это конструкция, выполненная модульным способом, что позволяет легко ее ремонтировать. Вооружение состоит из усовершенствованной 125-миллиметровой основной пушки, 12,7-миллиметрового пулемета с дистанционным управлением и 7,62-миллиметрового спаренного пулемета.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Ранее американский аналитик The National Interest Майкл Пек перечислил пять видов самого смертоносного советского оружия.