«Какой-то абсурд»: Захарову удивил генсек НАТО, обвинивший Россию в желании атаковать соседей

В МИД РФ намекнули на абсурдность недружественного заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, «уличившего» Россию в непрозрачных действиях и в желании якобы «использовать силу против соседей».

«Какой-то абсурд: если он все это "наблюдает", значит, действия прозрачны; а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего», — подчеркнула Мария Захарова в Telegram.

Ранее Столтенберг отметил, что Россия «существенно наращивает военную мощь», а концентрацию сил на границе с Украиной счел «необычной». По его словам, в НАТО с 2014 года наблюдают за РФ: страна имеет «не только возможности, но и желание» применить силу против соседних государств.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в новейшей истории источником агрессии, унесшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО. «Имперские замашки» и милитаризм Альянса привел к десяткам вооруженных конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц и миллионам беженцев, однако за свои преступления организация нести ответственность не собирается, добавила Захарова.

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Дипломат уточнила, что недавнее создание альянса AUKUS (США, Великобритания, Австралия) и планы по размещению ядерных подлодок у австралийских берегов стали «сюрпризом» как для НАТО, так и для входящих в него государств.

«Что касается "прозрачности", то она там отсутствует в принципе, так как сами члены НАТО порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга», — отметила Захарова.

Министр иностранных дел Сергей Лавров был куда более краток. Он заявил, что Россия не будет закрывать глаза на «грубейшие провокации» со стороны стран НАТО и ЕС.

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