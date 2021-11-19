Советник главы Роскосмоса Сафронов отклонил новое предложение ФСБ о сделке со следствием

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался принять новое предложение ФСБ о сделке со следствием, сообщил его адвокат Иван Павлов, признанный иноагентом в РФ.

Он отметил, что расследование по делу не возобновлялось, а защита продолжает ознакомление с его материалами.

Ранее Павлов рассказал журналистам, что к Сафронову в камеру приходил следователь, который поведал о судьбе двух фигурантов другого дела о госизмене. В конце визита он предложил обвиняемому пойти на сделку.

Летом 2021 года Сафронову уже поступало аналогичное предложение, однако он отклонил его и решил не давать показаний, которые могли бы ему навредить.